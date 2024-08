news

Le previsioni più recenti per Solana (SOL) sono state particolarmente ottimistiche. La criptovaluta è riuscita a stabilire una curva crescente nell’ultimo mese, con un incremento totale del 32,16%, dopodiché è iniziata la correzione al ribasso che vede ora l’asset a 181$.

Secondo gli analisti, il momento migliore per superare la soglia psicologica dei 200$ è passato ma non per questo il sentimento ottimista si è arrestato. Il volume di scambio di SOL nelle ultime 24 ore è stato notevole, con l’equivalente di 3 miliardi di dollari, un incremento del 40% stando ai dati forniti da CoinMarketCap.

Cosa possiamo aspettarci quindi da questa situazione? Le movimentazioni e il calo di prezzo fanno pensare a un momento propizio per l’acquisto dell’asset e l’estate potrebbe rivelarsi il momento migliore per acquistare il dip prima della prossima bull run.

SOL ha perso il 6% del valore in 24 ore e il prezzo continua a scendere in una traiettoria prevedibile che potrebbe vedere il costo di questa altcoin raggiungere i 150$ prima di vedere un rimbalzo verso un potenziale ATH. La valuta ha raggiunto il suo prezzo più alto nel 2021, con 258,78$ e ora si sta nuovamente avvicinando a questa soglia.

Prendendo come punto di riferimento la curva di crescita del 2021, è possibile vedere un pattern molto simile, con SOL scambiato a 187$ nel settembre dello stesso anno, con una conseguente discesa vertiginosa e una risalita verso l’ATH nel novembre 2021. Se dovessimo sovrapporre i dati alla situazione attuale, potremmo vedere una curva discendente che raggiungerà il suo punto minimo proprio ad agosto, prima di raggiungere un ATH nel mese di settembre.

Cosa dicono gli esperti

Secondo Chris Burniske, analista di settore, l’obiettivo di Solana è raggiungere 1.000$, una stima conservativa se si considera la crescita della blockchain e i suoi sviluppi tecnologici degli ultimi anni. La previsione è stata accolta con scetticismo, tuttavia è importante sottolineare come SOL abbia un alto potenziale di scalabilità nei settori DeFi e NFT.

$SOL to $1,000 could be conservative. — Chris Burniske (@cburniske) July 28, 2024

Burniske confida nella solidità dell’asset e nonostante ci siano opinioni contrarie, Solana sta andando molto bene e gli indicatori tecnici suggeriscono che un pump sia all’orizzonte. La crescita è ascrivibile a diversi fattori, per esempio la recente conferenza Bitcoin, dove si è molto discusso del futuro della criptovaluta. Naturalmente, le altcoin sono molto sensibili alle movimentazioni di BTC e anche questo ha aiutato SOL nella sua risalita. Gli investitori prestano ora maggiore attenzione all’asset proprio perché acquistare il dip ora potrebbe significare notevoli guadagni nel caso in cui la previsione di Burniske si riveli esatta.

Un mercato in cui Solana cresce è uno in cui anche le criptovalute collegate alla blockchain godono di bull run. Per questo motivo gli investitori che cercano ritorni potenziali e detengono SOL, si stanno rivolgendo anche a progetti in arrivo come Base Dawgz, che è anche su blockchain Solana.

Base Dawgz: cos’è e perché potrebbe esplodere

Base Dawgz è un progetto in prevendita che ha già raccolto più di 2,7 milioni di dollari. Il concetto che funge da motore per questa meme coin è l’inter-operatività su diverse blockchain. Di fatto, sfruttando moderne tecnologie Web3 come Wormhole e Portal Bridge, si assicura che il token DAWGZ possa essere acquistato e scambiato su blockchain Base, Solana, Ethereum, Avalanche e Binance Smart Chain.

Il volto del progetto è uno Shiba Inu, la razza di cane più amata dagli appassionati di criptovalute. Questo è vestito come un Base Jumper, ovvero un praticante dello sport estremo chiamato appunto “Base Jumping”. Il senso del meme è che proprio come questi saltano da grandi altezze e planano verso il bersaglio con una tuta alare, così il token DAWGZ può attraversare gli spazi digitali delle blockchain senza restrizioni di sorta.

L’allocazione di token del progetto prevede un 20% dedicato alla presale, tuttora in corso, ma anche un 20% per la liquidità e un 20% per lo staking. Quest’ultimo offre un APY del 1066%, incentivando quindi il blocco dei token per ritorni futuri. Non solo, con l’approccio share-to-earn, Base Dawgz spinge molto anche sul senso di community, invitando i partecipanti a condividere contenuti e meme dedicati al progetto tramite i canali social per ottenere punti che potranno essere scambiati per token DAWGZ.

Vai alla prevendita di Base Dawgz