TRADATE – Il supermercato Coop all’interno del centro commerciale di Tradate ha chiuso per effettuare una ristrutturazione programmata. Come riporta Varesenoi.it, lavori dureranno per poco più di tre settimane e il negozio riaprirà regolarmente al pubblico giovedì 22 agosto, riprendendo l’orario abituale: 8.30-20.00 dal lunedì al sabato e la domenica 9.00-19.30.

La galleria commerciale del complesso di via Monte San Michele 69 non è interessata dai lavori e resterà sempre aperta. Nel frattempo, dal 30 luglio al 20 agosto prossimo, i Soci Coop titolari di un libretto di Prestito sociale a Tradate potranno continuare ad effettuare operazioni di deposito e di prelievo presso la Sala Soci Coop in questi orari: il martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.30, e il mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 18.30.

