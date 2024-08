Cronaca

SARONNO – “In questa estate del 2024 fatta di caldo torrido, di “uomini contro donne sul ring , di femminicidi e molto altro , nella città in cui vivo ci sono due poveri cristi che da tre lunghi anni vivono in una macchina con due cagnolini!” La denuncia viene da Paolo Bocedi, saronnese, fondatore e presidente dell’associazione anti-racket Sos Italia libera, che parla di due cittadini che dormono e vivono sulla loro auto, fra Saronno e Rovello Porro.

Prosegue Bocedi: “Ogni tanto qualcuno porta loro dei viveri e, ogni tanto qualcuno porta loro un po’ di conforto. Comè potuto accadere tutto questo nell’indifferenza totale ? Ieri ho potuto parlare con loro tramite un conoscente che per caso passava in quella via . Ho potuto ascoltare la loro incredibile vicenda ,ma anche tutta la loro disperazione. Complimenti al Comune di Rovello Porro e complimenti ai Servizi sociali di Saronno, la mia città! Da parte mia attendo una doverosa risposta poi farò quello andava fatto da molto tempo”.

03082024