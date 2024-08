VENEGONO SUPERIORE – Appuntamento con il calcio d’estate, prima amichevole per la Varesina di Venegono Superiore (serie D) che ha da poco iniziato la preparazione per la prossima stagione e che oggi nel proprio stadio ospita l’Inter under 20.

“Si torna in campo, finalmente, con ospiti speciali” rimarcano i dirigenti del club calcistico venegonese. Ingresso a 5 euro, con accesso all’impianto da via Monte Rosa (parcheggio sterrato disponibile). Gratis per minori di 14 e tesserati della società. Dunque, non solo l’occasione per vedere all’opera la Varesina, magari iniziando a famigliarizzare con i nuovi innesti arrivati durante l’estate, ma anche per curiosare sui giovani talenti in maglia nerazzurra. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un bel pomeriggio di calcio. Fischio d’inizio alle 18.