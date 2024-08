Calcio

SARONNO – Unisciti a noi per un’altra stagione indimenticabile! Vieni a sostenere la tua squadra del cuore nel campionato di Eccellenza e vivi ogni emozione direttamente dallo stadio Colombo Gianetti”: il Fbc Saronno lancia la campagna abbonamento per la stagione 2024-2025.

L’abbonamento garantisce l’accesso a tutte le partite casalinghe nel campionato Eccellenza del FBC Saronno nella stagione al costo di 100 euro. Le nuove tessere sono già disponibili per il ritiro negli uffici del club in via Sampietro 71, al centro sportivo Matteotti di Saronno. La segreteria è aperta (e lo sarà dal 25 agosto in poi) dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la società calvistica via email all’indirizzo [email protected] oppure chiamando ilrResponsabile comunicazione (Lara) al numero telefonico 3272037075.

“Non perdere l’opportunità di diventare parte della grande famiglia biancoceleste! Posti limitati” ricordano dsal Fbc Saronno.

