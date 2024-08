Altre news

SARONNO – Oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, con lo zero termico che si attesterà a 4118 metri. I venti saranno assenti al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Sudest. Secondo 3BMeteo, sono previste allerte meteo per afa.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle basse pianure orientali, giornata in prevalenza poco nuvolosa con nubi sparse al mattino; sulle pedemontane-alte pianure, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo qualche addensamento serale; sulle Orobie, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Prealpi orientali, cieli inizialmente poco nuvolosi con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con deboli piogge, seguite da schiarite in serata; sulle Alpi Retiche, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, e lo zero termico sarà intorno ai 3950 metri.