Comasina

CESANO MADERNO – L’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno aderisce all’accordo di mediazione proposto dalle società Capricorno srl e Rialto spa per l’attivazione di parcheggi pubblici o asserviti ad uso pubblico nel supermercato Il Gigante di via

Monteverdi.

In base all’intesa, viene concesso al Comune l’utilizzo degli spazi di sosta presenti al piano scoperto +1, eccedenti la quota prevista dal Regolamento convenzionale. L’accesso sarà regolamentato da una sbarra d’ingresso attiva da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 20.30 con tariffe stabilite dal Comune. I ricavi saranno utilizzati sia per i costi di gestione sia come contributo alle spese condominiali. Sarà invece rinviata a fine 2027 l’attivazione di parcheggi ad uso pubblico situati al piano -2. L’accordo ha infatti durata temporanea, fino al 31 dicembre 2027. Le parti, tuttavia, si impegnano a concordare il consolidamento degli accordi presi nel momento in cui si ampliasse la disponibilità di posti auto pubblici in zona.

Il condominio si farà carico dell’adeguamento all’utilizzo pubblico del piano scoperto +1 e della manutenzione degli ascensori, il cui funzionamento dovrà essere garantito nei giorni e negli orari di apertura del parcheggio. Provvederà inoltre a tutte le altre spese connesse all’uso degli ascensori, come i costi energetici e gestionali. Saranno a carico del Comune la vigilanza, la sicurezza pubblica e il decoro urbano delle aree concesse a parcheggio pubblico. Capricorno srl e Rialto spa si impegnano a far aderire ufficialmente all’accordo transattivo anche la società Finsud evocata nel procedimento di mediazione. L’Amministrazione Comunale ha perseguito con impegno il risultato della nuova convenzione per rispondere alla crescente richiesta di parcheggi pubblici, considerata anche la prossimità della stazione ferroviaria e l’avvio del cantiere per la nuova biblioteca civica nella vicina via Solferino che riqualificherà tutta l’area trasformandola in un nuovo fulcro della vita cittadina.