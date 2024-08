Città

SARONNO – E’ Giorgio Marturano segretario cittadino del Pd la protagonista di oggi di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2024 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Sicuramente un plauso va alla realizzazione dei progetti PNRR / Regione che stanno arrivando a compimento (il cantiere della Rodari è appena partito come da programma)

Sicuramente il parco ex Seminario, tra i vari progetti, sta man mano raccogliendo l’apprezzamento dei cittadini visto l’impatto della prima parte già aperta al pubblico con il marciapiede reso parte integrante dello stesso.

Altro grosso lavoro che sta terminando sarà il lavoro di sistemazione degli impianti sportivi la cui manutenzione e sicurezza era da tempo mancante.

Un secondo plauso va all’attività sul sociale dove la nostra amministrazione, con i fatti, sta offrendo servizi a tutela dei minori, soluzioni in housing protetti, sostegno economico o sostegno alimentare, interventi di accompagnamento ad adulti e minori a supporto delle fragilità con interventi socio-assistenziali. L’amministrazione sta programmando anche a livello Distrettuale, coinvolgendo fortemente il terzo settore e il volontariato presente sul territorio.

A settembre, girando la domanda in prospettiva, vedremo invece la continuazione dei lavori di manutenzione delle strade e marciapiedi di cui la città ha enormemente bisogno (già completate via Venezia , Via Larga e riqualificazione Via Fiume) con Via Roma con completamente pista ciclabile in chiusura, sicuramente un programma a lungo termine scaglionato su 3 anni

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come il nuovo Pgtu, ma anche i primi provvedimenti del progetto smart parking da piazza Repubblica a via Parini. Come vedi la situazione?

La giunta ha preso in mano con Saronno Servizi tutta la situazione caotica e non gestita dei parcheggi, specialmente in alcune zone di Saronno, dove il parcheggio non garantiva la necessità di rotazione dell’occupazione degli stalli a fronte di uso da fuori città senza un contributo economico coerente con il tempo occupato, vedi tariffe in uso presso tutti gli altri comuni. Sicuramente la situazione che si sta generando con l’aumento dei residenti in varie zone per i progetti nelle aree dismesse è oggetto di continua attenzione per trovare le soluzioni migliori per la vivibilità della città.

3. Quest’anno il tema più caldo è stato la sicurezza: dalle risse ai borseggi, dal servizio di Striscia la notizia al comitato per la sicurezza. Cosa serve alla città e ai saronnesi?

Tutta la Provincia, come testimoniano i vari incontri al massimo livello istituzionale con Questore e Prefetto, sta cercando di trovare risorse per aumentare le ore straordinarie per incrementare il pattugliamento delle forze dell’ordine, su cui la Giunta sta continuando ad investire con proprie risorse, contando sempre sugli sviluppi del presidio Polver presso la stazione richiesto dal Sindaco Airoldi.

4. L’attrattività: è sicuramente una delle parole più usate nel dibattito cittadino: parlando di eventi, di commercio ma anche di cultura e di investimenti… come sta andando?

L’amministrazione sta promuovendo l’attrattività con eventi che hanno visto le piazze piene (vedi Piazza Matteotti e la Notte Bianca ad esempio), il Teatro Pasta con eventi sold out, e tante iniziative culturali di interesse generale. Come sempre si può e si farà sempre di più ma questo fa parte del governare. Il commercio vede fondi e investimenti a vari livelli per incentivare e supportare le attività che hanno bisogno di sostegno per bilanciare aumento costi e salari bassi che non permettono o aiutano le loro attività.

5. Novità di questo 2024 i toni sempre più aspri del confronto politico: dalle accuse di mancanza di trasparenza alla maggioranza a quella di polemiche sterili all’opposizione fino alla mancata collaborazione sulla mozione per la sicurezza e il consiglio comunale disertato dalle opposizioni. Clima da campagna elettorale che si avvicina? Stanchezza e nervosismo di uno scenario politico con problemi strutturali su entrambi i fronti? Come valuti la situazione?

La situazione saronnese riflette sicuramente in parte dei dibattiti e battaglie che si vedono a livello nazionale ma certamente i toni locali si sono alzati. La polemica e le scaramucce fanno parte del gioco delle parti ma per non dare fiato alle stesse, mi astengo da ulteriori commenti, sono le cose fatte che parlano per la maggioranza.

6. Il progetto dell’ex Isotta, la querelle per lo stadio comunale e i cantieri aperti sono stati i temi caldi dell’estate saronnesi. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Il progetto della ex Isotta è stato finalmente presentato e quindi questo è il tema che sicuramente avrà la precedenza dovendo la maggioranza prendere una posizione. Per parte nostra, il giudizio di massima è positivo perché la proposta prende in considerazione le necessità di verde, edilizia convenzionata, apertura sul quartiere Matteotti, con le necessità della proprietà di rendere il progetto interessante a livello di profitto. Per quanto riguarda lo stadio comunale, amministrazione ed assessore allo sport stanno cercando di gestire una situazione intricata per fare in modo che le giuste richieste delle varia associazioni sportive possano coesistere senza far prevalere solo i propri interessi, dove comunque sarà necessaria una valutazione generale della gestione degli stessi con costi di gestione da rivedere.

—

