Il mercato delle criptovalute è prossimo a una grande bull run. Non sorprende quindi che gli investitori siano alla ricerca di token dall’alto potenziale che possano renderli milionari proprio in questo ciclo che molti intravedono all’orizzonte.

Sebbene abbia una grande capitalizzazione di mercato, il token prescelto potrebbe essere XRP? Secondo alcuni, non sarebbe da escludere. Uno studio del 2023 di Valhil Capital sul mercato di XRP, sta circolando ampiamente sui social media. Secondo l’analisi, il prezzo di XRP avrebbe potuto essere in un’ampia forbice tra 9,81$ e ben 513.000$. Naturalmente, sempre che non ci sia di mezzo la causa di SEC contro Ripple.

Quest’ultima è ora nelle sue fasi finali, pertanto lo studio è tornato sotto le luci della ribalta. Gli investitori si stanno quindi chiedendo se sia possibile trasformare, in questa congiunzione, un piccolo investimento in una rendita milionaria puntando proprio su XRP.

Secondo lo studio di Valhil Capital, la causa di SEC contro Ripple ha danneggiato gli investitori, decretandone un declino sin dall’inizio del processo legale. La commissione di valutazione di Valhil ha creato sei modelli diversi per calcolare il valore reale di mercato di XRP. Come già menzionato, il modello ha una forbice molto ampia che va da un minimo di 9,81$ fino a 513.000$.

15. We refer to those variables as “transaction value” and “store of value”.

Both are addressed in great detail throughout the paper, as is the concept of the Virtuous Cycle (the dynamic relationship between those two variables). pic.twitter.com/h38hVkHfvv

— Molly Elmore (@mollyelmore22) June 7, 2023