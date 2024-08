Città

SARONNO – Mancano poco più di 20 giorni e il traguardo non è affatto lontano: la raccolta fondi di Enpa Valle Olona, con sede a Saronno, “Uno, nessuno, centomila: aiutiamo i gatti di colonia e le famiglie in difficoltà” ha raccolto già 2960 euro.

Si tratta di più della metà dell’obiettivo, ossia raccogliere in 40 giorni 5000 euro. Il ricavo verrà utilizzato dall’associazione saronnese per sterilizzare 50 gatti di colonia sul territorio, garantendo loro una vita più sicura e riducendo il numero di animali randagi. Inoltre, i fondi raccolti serviranno anche a coprire i costi veterinari delle famiglie in difficoltà, assicurando che nessun animale domestico venga trascurato per mancanza di risorse.

L’iniziativa è stata selezionata dalla banca Bcc Barlassina per “Solid@arietà in rete”, che ha l’obiettivo di aiutare associazioni, organizzazioni e onlus tramite campagne di crowdfunding in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle Bcc.

Per alcuni importi donati, l’Enpa sede di Saronno offrirà una ricompensa ai donatori: