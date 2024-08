Calcio

SARONNO – La nuova stagione del Fbc Saronno (Eccellenza) sta per iniziare, e alla vigilia del primo allenamento stagionale previsto per martedì 6 a Bregnano, il direttore generale Marco Proserpio fa il punto sul mercato e guarda al futuro.

Il mercato del Saronno

Marco Proserpio si dichiara soddisfatto delle operazioni di mercato svolte negli ultimi mesi: “Tutti i giocatori arrivati a Saronno sono stati fortemente voluti da me, e devo ringraziare anche il direttore sportivo Andrea Cavallini per il lavoro svolto in questi mesi. Sono convinto che abbiamo allestito una squadra competitiva che può ambire ai vertici del prossimo campionato di Eccellenza. Lo scorso anno? Il 9° posto è forse un po’ ingannevole, anche perché nel girone di ritorno abbiamo avuto difficoltà per varie dinamiche, ma è chiaro che puntiamo a fare molto di più. Senza pressioni, come magari hanno altre piazze“.

Lo sguardo alle avversarie

Proserpio, in attesa della definizione dei gironi, analizza anche le possibili avversarie, mantenendo però il focus sulla propria squadra: “Siamo abituati a seguire il nostro percorso, quindi pensiamo al nostro campionato senza guardare troppo agli altri. Ma posso dire che ci sono molte squadre competitive che hanno investito somme significative. Personalmente non voglio fare come il mio amico Ivan Zampaglione (ds del Pavia, ex Saronno) che afferma di aver speso meno di altre società. Non credo a quello che dice… e in generale penso che ognuno può spendere quanto vuole. Alla fine chi vincerà sarà il più bravo. Comunque, vedo Pavia e Solbiatese come squadre di vertice, senza nulla togliere a Rhodense, Calvairate, Lazzate e Caronnese. Sarà un campionato equilibrato verso l’alto”.

Il rapporto con la piazza

Marco Proserpio parla anche del rapporto con la piazza di Saronno e del lavoro svolto negli anni: “Chi mi conosce sa che mi piace trasmettere le mie emozioni e mi piace che tutti remiamo nella stessa direzione. Da parte mia c’è sempre stata la volontà di non mollare di un centimetro e risolvere tutte le problematiche, grazie anche all’aiuto di tutti i componenti della società. I tifosi? Sono sempre al nostro fianco e questa è la cosa bella, andiamo tutti nella stessa direzione per vivere una stagione entusiasmante”.

(foto: Marco Proserpio col ds Andrea Cavallini)

