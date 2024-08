Città

SARONNO – Aggressione vicino alla stazione: ragazza all’ospedale.

“In corso ieri pomeriggio le operazioni di abbattimento e rimozione di un albero malato all’interno del parcheggio del Municipio”. Lo comunicazione viene dai responsabili dell’Amministrazione civica saronnese.

Ladruncolo in azione nel posteggio del supermercato Lidl di via Clerici a Gerenzano, nell’area commerciale al confine con Saronno. L’altro giorno qualcuno ha aperto la vettura di un cliente che ed ha sottratto alcuni oggetti che c’erano nell’abitacolo ed uno zaino.

Tentativo di truffa a Rovello Porro con la tecnica del falso addetto dell’acquedotto: si parla sul web di quello che è capitato in paese un paio di giorni fa quando, in via Bussero ma sicura è agito anche altrove, uno sconosciuto ha pigiato sui campanelli di alcune case private.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

03082024