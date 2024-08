ilSaronnese

ORIGGIO – Anche quest’anno il corpo musicale San Marco di Origgio ha proposto un incontro didattico alla scuola elementare, all’interno del tradizionale open day, per avvicinare sempre più bambini al mondo della musica e, in particolare, a quello della banda. Ai piccoli è stato fatto conoscere ed ascoltare il suono degli strumenti, in modo tale da stimolare la loro curiosità. Questo tipo di eventi è reso possibile dallo stretto legame che la banda ha instaurato con Antonia Licini, dirigente scolastico, e Pina Loccisano, coordinatrice del plesso.

L’ultimo evento della stagione in cui si è cimentato il corpo musicale San Marco è stato “Banda in festa“, svoltosi dal 4 al 7 luglio nella Baita degli Alpini. In questa occasione i musicisti si sono trovati ad uscire dalla propria zona di comfort, per improvvisarsi cuochi e camerieri e deliziare il pubblico con piatti ricchi e gustosi, oltre che con musica dal vivo.

I prossimi appuntamenti che vedranno la banda protagonista sono programmati per la stagione autunnale-invernale: primo fra tutti la festa patronale, a settembre, in piazza Immacolata, con la processione; novembre vedrà invece la festa per Santa Cecilia, patrona della musica, mentre a dicembre ci saranno il concerto di Natale e le pive per le vie del paese.

(foto dalla pagina Facebook del corpo musicale San Marco)

