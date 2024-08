Cronaca

ORIGGIO / CESATE – Incidente stradale la scorsa notte al “solito posto” ovvero all’intersezione fra l’autostrada A8 e la A9, in territorio di Origgio. In questo caso una automobile che procedeva in direzione Varese è uscita di strada. Erano le 3.50: sono stati soccorsi un ragazzo di 27 anni ed uno di 25 anni, hanno riportato lesioni varie ma non sono apparsi in condizioni preoccupanti. Per soccorrerli oltre alla polizia stradale è accorsa l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, i ragazzi sono stati medicati direttamente sul posto.

L’altro giorno a Turate in via Isonzo per una caduta dalla motocicletta è stato invece soccorso un uomo di 60 anni, che non è apparso in condizioni preoccupanti. Il fatto è accaduto alle 13.40.

03082024