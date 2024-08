Lombardia

MILANO – “I trenta milioni di euro per gli investimenti tecnologici negli ospedali della nostra provincia di cui si stanno vantando gli esponenti della maggioranza non sono altro che risorse già stanziate e previste da tempo, che il territorio chiedeva da ancor più tempo e che arrivano anche con grande ritardo. È davvero spiacevole che si utilizzino la sanità e i bisogni del territorio come una bandierina politica da sventolare all’occorrenza” così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti interviene in seguito all’annuncio sulla stampa dello stanziamento di risorse destinate agli investimenti tecnologici delle due Asst Sette Laghi e Valle Olona.

“In realtà, stiamo parlando dei fondi del Pnrr, parte dei quali è già stata anticipata in una delibera dello scorso giugno – spiega Astuti – poco più di 4 milioni di queste risorse arrivano invece dall’assestamento di bilancio: con 31 ordini del giorno tutti uguali, infatti, durante la prima giornata di discussione, 31 consiglieri hanno chiesto alla giunta lombarda ben 75 milioni di euro da destinare a diverse strutture lombarde, senza alcuna programmazione”.

“Di fronte a liste di attesa sempre più lunghe e alle mancate risposte ai bisogni dei cittadini – attacca il consigliere dem – ci saremmo aspettati che le risorse per le nuove attrezzature fossero almeno definite e destinate in base a una puntuale programmazione in grado di rispondere alle effettive necessità dei territori e di ciascuna struttura e non certo che fossero distribuite a pioggia, scavalcando perfino la regia dell’assessorato”.