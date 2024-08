Cronaca

SARONNO – Una lite per motivi futili è diventata un accoltellamento. Questo è, secondo le prime testimonianze, quanto accaduto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto, in via Volonterio a Saronno.

Il tutto si è svolto intorno alle 2.30 della notte: la vittima, un 27enne, ha richiesto l’intervento dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e di un’automedica, giunte sul posto in codice rosso. Secondo le prime informazioni il giovane avrebbe riportato a causa di alcune ferite da arma da taglio. Allertati subito anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che, terminati i soccorsi d’urgenza, hanno raccolto la testimonianza del ferito. Il 27enne sarebbe stato, secondo quanto emerso, avvicinato da uno sconosciuto, con cui avrebbe iniziato a discutere per motivi futili; una discussione presto degenerata fino al punto che l’altro uomo ha estratto l’arma, probabilmente un coltello, e l’ha ferito. La testimonianza e la dinamica dei fatti sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Il 27enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.

