Sport

SARONNO – La biker Saronne Alice Maiocchi domenica 28 luglio ha corso per l’ultimo week end di gare per Ies Italian Enduro Series ovvero il campionato italiano enduro mtb. Gli atleti si sono dati battaglia in quel dell’Abetone in Toscana.

Alice con una gara in meno svolta si presentava sul campo di gara al terzo posto in classifica generale nella categoria allieve, posizione da difendere in territorio toscano ricco di atleti local quindi per nulla semplice. Maiocchi gareggia per il team Cbe Cucciago, che, assieme al suo allenatore Filippo Bianchi, la supporta e prepara al meglio e il campionato ne è testimonianza.

Dopo le prove del sabato le sensazioni erano positive in particolare per la prima prova speciale, discesa con rocce fisse da droppare radici su cui far scorrere la bike, un gran divertimento, la seconda prova speciale invece non presentava nulla di particolarmente ostico se non far correre la bici e, soprattutto, un bel rilancio sul finale quando si arriva ormai stanchi.

Il caldo si è fatto sentire parecchio anche perché le giovanili sono partite nel primo pomeriggio. Alice Maiocchi partiva come prima atleta. A fine gara si è piazzata al quarto posto, posizione che le ha permesso di prendere punti necessari per chiudere il campionato in terza posizione assoluta.