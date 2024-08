Città

SARONNO – Con una precisa e dettagliata indagine il comando di polizia locale di Saronno ha scoperto la presenza a Saronno di un bed & breakfast che svolgeva la propria attività, anche proponendo i propri servizi online, senza però avere le necessarie autorizzazioni.

Tutto è iniziato qualche tempo fa dalla segnalazione di alcuni residenti del quartiere della stazione ferroviaria di piazza Cadorna di un sospetto via vai di viaggiatori da un’abitazione.

Gli agenti hanno scoperto che era proposta come alloggio con “affitto breve” tanto da essere inserita anche in una piattaforma specializzata in questo servizio. Una circostanza confermata da una serie di testimonianze e riscontri come quelli avuti da un gruppo di studenti “privatisti”, giunti a Saronno da fuori regione per svolgere l’esame di maturità.

Continuando gli accertamenti, però, gli agenti hanno scoperto che i locali, di proprietà di un cittadino con residenza all’estero non disponeva della necessaria autorizzazione per svolgere l’attività ricettiva. Così è scattata una sanzione da 4 mila euro che il proprietario ha pagato provvedendo anche a regolarizzare la propria posizione.

—