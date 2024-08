Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia sugli interventi in corso al Parco dell’ex Seminario.

“Il palco nella nuova area feste da 2000 persone è pronto. Con un investimento di 1.800.000 euro di fondi PNRR questa amministrazione ha deciso di mettere in atto una vera e propria macelleria storica, paesaggistica e urbana.

Una decisione che FI ritiene scellerata sia per le decine di alberi ad alto fusto tagliati che per la decisione utilitaristica e amorale di spendere dei soldi pubblici, quindi di tutti, solo perché a costo zero per noi. Si è scelto di realizzare un’area feste, perché di questo si tratta, laddove vi era un parco.

È davvero incomprensibile che le stesse persone votate al green che si legavano ai bagolari di via Roma e che irridevano la scelta di realizzare un’area feste, bollata come area salamelle, ora decidono che sia etico e opportuno non solo spendere i soldi dell’Europa ma anche realizzare un’area feste, perché è di questo che si tratta, addirittura adiacente all’area sacra di pertinenza del Santuario, in una zona centrale, senza parcheggi disponibili in zona, per fare feste, per realizzare, quindi, un’altra area da destinare agli eventi oltre alla rinnovata e sempre uguale Piazza Libertà e a una “gabbia” ritenuta indispensabile per la proiezione dei film in un cortile diroccato. Tutte scelte che vedono investimenti provenienti da Bandi PNRR o Regionali. E qui valgono le stesse considerazioni sulle scelte eticamente corrette.

Evidentemente le cose si vedono con occhi diversi a seconda degli scranni che si occupano e tornando all’utilizzo ex parco del Santuario per area feste, si dimentica che era già stata acquisita un’area voluta a tale scopo e snobbata da questa giunta che ha deciso invece di cancellare un parco e costruire un palco dopo aver constatato che le cosiddette salamelle tanto disprezzate piacciono molto, tanto da permettere e organizzare fiere e feste, di cui andare orgogliosi, in diversi luoghi della città. Anche prestigiosi come il cortile della villa Gianetti, e per tutta l’estate.

Questa amministrazione dovrà rendere conto ai cittadini delle decisioni prese per la nostra città a suon di “panem et circenses” che suonano propagandistiche e demagogiche oltre che palesemente inopportune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?