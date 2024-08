Inox Team Saronno – Bertazzoni Collecchio

La prima sfida è quella decisiva per fissare, a favore della Inox Team, il secondo posto della classifica. Una partita dominata e chiusa 7-0 al sesto inning dalla potenza dell’attacco delle nero-blu, dopo che il primo vantaggio era arrivato con la collaborazione di un errore della difesa emiliana. 1-0 al primo inning con un singolo di Alessandra Rotondo (foto) e seguente errore agli esterni, per la corsa a casa di Isabella Dayton. Al terzo, con un singolo interno di Rotondo, Milagros Lozada Lago spedisce la palla oltre la recinzione e porta la squadra avanti 3-0; un solo homer di Uxua Modrego Lopez incrementa il vantaggio e poi i singoli di Sara Brugnoli e Flavia Carletti fanno il resto per il momentaneo 5-0. Al sesto: singolo di Carletti, doppio di Noa Armirotto e singolo di Isabella Dayton e conti definitivamente chiusi.

Nella seconda partita il divario è ancora più ampio e Saronno chiude al quinto inning, pur subendo 4 punti che, al terzo, la portano sotto di una lunghezza, in un momentaneo sorpasso collecchiese. Il finale dice 12-4 con un totale di 13 valide, 9 delle quali subite da Jensen Taylor Main. Per la Inox Team è una partita da 7 battute da extra base, tra le quali un fuoricampo da due punti di Sara Brugnoli, un triplo di Uxua Modrego Lopez e ben 5 doppi. Il secondo attacco del Collecchio, con i singoli di Main, Arianna Ponzi, Martina Colonna e un triplo di Chiara Bassi, aveva fatto sperare la squadra di Loredana Auletta. Niente da fare: anche Saronno è stata capace di mettere insieme un big-inning da 6 punti al terzo e un altro da 3 al quarto e chiuderà la stagione regolare al secondo posto.

Italposa Forlì – Thunders

Una gara 1 veramente equilibrata ha caratterizzato il pomeriggio del campo della polisportiva Buscherini di Forlì. Alla fine serve un inning supplementare per rompere gli equilibri, dopo una prestazione da 12 strike out per la lanciatrice di casa, Ilaria Cacciamani e 9 per Chiara Biasi, lanciatrice vincente delle venete. Nell’ottava ripresa le Thunders passano in vantaggio 2-0 con il primo punto realizzato su doppia rubata e un errore della difesa forlivese, dopo che Chiara Biasi, posizionata in seconda, era stata spinta in terza da un singolo di Sofia Gregnanin. Il secondo punto è realizzato dalla stessa Gregnanin su valida di Babs De Jong. Al cambio campo, con Laura Vigna in seconda, singolo di Ilaria Cacciamani e doppio di Sierra Celia Frazier per il punto della bandiera poi, sulla battuta in scelta difesa di Veronica Onofri, out a casa di Cacciamani che non riesce a pareggiare e infine, sul 2-1, Biasi chiude con due consecutivi K e si assicura la vittoria.

Forlì cambia prepotentemente marcia nella seconda partita: Jordan Rose Johnson, lanciatrice statunitense arrivata in Italia dopo una carriera universitaria a Central Arkansas, debutta bene nella sua esperienza europea lanciando quattro riprese e subendo solamente una valida a fronte di due strikeout. L’attacco di Forlì segna punti in ogni attacco contro Melendez Castillo e Salis per indirizzare rapidamente la sfida a cominciare dal doppio di Carlotta Onofri per il 2-0 nel primo inning. Gli errori difensivi (3) della squadra veneta e le successive valide del lineup romagnolo (10 in totale) fanno la differenza, Forlì vince 10-0 in quattro riprese.

Rheavendors Caronno – Macerata

Anche tra Rheavendors Caronno e Macerata è una partita molto equilibrata da un solo punto di differenza. È una affermazione per le marchigiane che, dopo le difficoltà logistiche avute nel raggiungere il varesotto, riescono a dominare le mazze caronnesi con Luana Luconi (solo 2 valide subite) e a vincere 1-0 con un punto segnato alla seconda ripresa e difeso fino alla fine. L’attacco vincente si apre con una base ball conquistata da Sara Monari, che poi avanza in seconda su una seconda base ball concessa da Bianca Messina Garibaldi ad Alisya Terrenzio. A quel punto lo staf della Rhea rileva Messina Garibaldi con Silvia Durot: un singolo di Giorgia Cacciamani riempie le basi e su una batta in scelta difesa di Emma Fagioli, Monari viene eliminata a casa. Al successivo tentativo, con una volata di sacrificio, Regan Patricia Dias porta a casa il punto di Terrenzio: il punto della vittoria.

La seconda partita è una vera e propria maratona, cominciata con Macerata in apparente controllo (5-1 dopo cinque riprese) grazie a tre punti battuti a casa da Chiara Giudice. Nel sesto inning, con due out, Caronno si fa però sotto grazie a Caldon e soprattutto al fuoricampo da due punti di Yuruby Alicart. Nella settima ripresa arriva il pareggio a firma di Irene Viola e il match prosegue agli extra inning: due punti per parte mantengono tutto in parità e la nona ripresa si chiude invece senza punti segnati. Nel decimo l’inning Macerata lascia le basi piene senza segnare, e allora nel successivo attacco ne approfitta Caronno con il singolo di Chiara Ambrosi che spinge a casa Brindani per l’8-7 finale.