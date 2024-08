Politica

MILANO – “Tra i risultati concreti che abbiamo raggiunto dopo tre giorni di battaglie e trattative, siamo riusciti a ottenere, per i prossimi due anni, anche l’incremento di 30 milioni di euro per il recupero degli alloggi Aler sfitti e il sostegno alle famiglie maggiormente in difficoltà” lo fa sapere il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che interviene in merito alle proposte dem approvate in sede di assestamento di bilancio e riguardanti l’edilizia residenziale pubblica.

“In particolare, sono stati approvati due nostri emendamenti – spiega Astuti –: uno incrementa di 20 milioni, per il 2025 e per il 2026, le risorse destinate alla manutenzione programmata per il recupero degli alloggi sfitti dell’Aler e l’altro incrementa di 3 milioni all’anno, per il 2024 2025 e 2026, le risorse destinate al ripristino del fondo sostegno affitto per aiutare le famiglie che fanno fatica sul mercato privato e dare risposta al crescente fabbisogno di aiuto, non solo per chi si trova nello stato di morosità incolpevole, ma anche per le famiglie che si trovano nello stato di deprivazione e che rappresentano il 7,7% dei lombardi, come segnalato in uno studio di Polis dell’aprile 2023 sulla povertà in Lombardia”.

“È stato anche approvato il nostro ordine del giorno che chiede ad ogni Aler lombarda di inserire in tutti i suoi bilanci i dati riguardanti il numero di alloggi sfitti, box e negozi commerciali vuoti, i relativi costi sostenuti per il mantenimento degli stessi, della fiscalità e l’eventuale corrispondente mancata entrata. Un elementare principio di chiarezza e trasparenza fino ad oggi ignorato” aggiunge il consigliere dem.

“Si tratta di un passo avanti, certo, ma non si può andare avanti a spizzichi e bocconi, a fronte di 32mila alloggi sfitti. In Lombardia manca una prospettiva per il futuro e serve una chiara strategia per azzerare gli alloggi vuoti, con interventi costanti e strutturali. Solo così possiamo sperare di combattere anche l’abusivismo e rendere più sicuri e vivibili i contesti abitativi popolari” conclude Astuti.