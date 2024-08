ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dopo un anno di chiusura per i danni subiti dalla grandinata del luglio 2023, la chiesetta di San Giuseppe a Bariola tornerà ad essere un punto di raccolta per i fedeli della zona: a darne l’annuncio è stato don Angelo Cavengo, durante la messa celebrata nella chiesetta per la festa della Madonna del Carmelo.

A partire dal prossimo settembre, infatti, i fedeli di Bariola potranno tornare lì solo per la messa del sabato, alle 17.30. A celebrare la messa sarà don Ambrogio Giudici, che ha scelto per la sua pensione proprio Caronno Pertusella.

Resta, però, un punto interrogativo la possibilità di assistere alla celebrazione della domenica. In città, infatti, ci sono solo due sacerdoti e non c’è nessuno che possa prendersi l’impegno delle messe nella frazione. Si tratta di un disagio che riguarda soprattutto gli anziani della frazione, che la domenica sono costretti a recarsi a Caronno o Pertusella per assistere alla messa.

Nel frattempo, la chiesa resterà aperta senza messe, come punto per la preghiera dei fedeli.

(foto archivio)