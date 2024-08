Sport

SARONNO – È pronto a dare di nuovo spettacolo per i tifosi dell’AZ Robur Saronno il playmaker/guardia Matteo Beretta.

Il classe ‘99 vestirà ancora la maglia biancoazzurra dopo aver conquistato tre titoli consecutivi con i saronnesi. La sua presenza in campo garantisce punti nei piú disparati modi, fisicità importante ma soprattutto i suoi spettacolari assist per i compagni.

L’annuncio arriva da una nota della società.

“ANCORA CON NOI, MATTEO BERETTA!

Il nostro cadetto spaziale, un marine per il taglio di capelli e per l’applicazione in campo, rimane con noi, con il nuovo numero 22: Matteo Beretta!

Cresciuto nelle giovanili di Desio, con un bel po’ di esperienza accumulata pure in Serie B (ha giocato anche a Vigevano e Bernareggio), il brianzolo saronnese d’adozione è una guardia multicomparto: può usare il fisico, può tirare, ma soprattutto può illuminare il palazzetto con i suoi straordinari passaggi. In maglia Robur è stato autore di partite in tripla doppia (tutto testimoniato sul nostro canale YouTube) e di giocate clamorose come i suoi famosi tiri da metà campo, qualche volta anche più indietro. Ma soprattutto è stato protagonista di annate davvero speciali. Pensate che è al quarto campionato vinto consecutivamente, dei quali ben tre sono stati a Saronno (2021, 2023, 2024). Leader con i compagni, idolo del pubblico, si è calato nell’ambiente crescendo di anno in anno insieme alla squadra. Oggi, classe ’99, il nostro Berry è un giocatore solido e un ragazzo di grande carattere. Anche lui, come i compagni, pronto a prendersi il palco scenico di una categoria che ha conquistato sul campo con grandissimo merito.”

