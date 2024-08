iltra2

CASTIGLIONE OLONA -Durante il mese di agosto, i musei civici di Castiglione Olona, ossia il museo Branda Castiglioni e il [Map] Museo Arte Plastica, saranno regolarmente aperti e visitabili. Gli orari di apertura da martedì a sabato saranno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Inoltre, i musei saranno aperti domenica 4 agosto e giovedì 15 agosto con orario 10.30-12.30 e 15-18. Il lunedì, come di consueto, i musei rimarranno chiusi.

È importante notare che, ad eccezione della domenica, per visitare il Museo Arte Plastica sarà necessario rivolgersi al personale di Palazzo Branda Castiglioni.

Un’opportunità unica per scoprire le meraviglie artistiche di Castiglione Olona in un periodo in cui la cultura e l’arte si fondono per offrire esperienze indimenticabili ai visitatori.

