ilSaronnese

CISLAGO – “Si comunica che a seguito di un guasto sulla rete idrica, alcune aree sono rimaste temporaneamente senza acqua via San Giuseppe, via Santa Sofia, via Santa Cecilia, via Papa Giovanni XXIII, via Santa Caterina e limitrofi”. Questo l’avviso diffuso suo social da parte dell’Amministrazione di Cislago nelle scorse ore.

“I tecnici si sono subito al lavoro per risolvere il guasto” precisano dal Comune. La situazione si è via via avviate alla normalità nel corso della giornata, ma ovviamente non sono mancati i disagi per i cittadini.

La situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte del Comune.

(foto archivio; un precedente intervento per un guasto sulla rete idrica in ambito locale, sempre nel Saronnese)

04082024