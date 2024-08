Cronaca

COGLIATE – Momenti di apprensione questo pomeriggio a Cogliate, per un incidente avvenuto in via De Gasperi alle 16.30. I cittadini che hanno contattato il 118, il numero delle emergenze, hanno riferito di una caduta dalla bicicletta, da parte di un bimbo di soli 4 anni.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi e sul posto è stata inviata una ambulanza della Croce rossa di Misinto. Il personale della Cri ha prestato le prime cure al piccolo, che con l’autolettiga è stato quindi trasportato all’ospedale di Desio, per gli accertamenti del caso.

(foto archivio: uno dei mezzi della Croce rossa che fanno servizio sul territorio per le emergenze mediche e che fanno riferimento al servizio regionale Areu)

04082024