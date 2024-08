Città

SARONNO – E’ Massimo Uboldi, esponente di Movimento 5 stelle Saronno il protagonista di oggi di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2024 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Bene la sistemazione e il rilancio del quartiere Matteotti, compresa l’intitolazione di un luogo a Giacomo Matteotti nel centenario del suo assassinio per mano fascista . I due eventi, sempre al quartiere Matteotti con il cibo da strada e la notte bianca che hanno riscontrato un successo di partecipazione da parte della cittadinanza . Non rimanderei a settembre ma direttamente alla bocciatura questa amministrazione su due temi importanti per il futuro della città, l’ urbanistica e la partecipazione alla vita amministrativa . Il primo punto, in carico direttamente al sindaco Augusto Airoldi che ne detiene la delega, il secondo al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e all’assessore alla partecipazione Franco Casali che in questi anni non hanno apportato le modifiche adeguate ad ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come il nuovo Pgtu, ma anche i primi provvedimenti del progetto smart parking da piazza Repubblica a via Parini. Come vedi la situazione?

Su questi argomenti vedo molta confusione, con una visione che guarda più al passato che al futuro, con un “Piano del traffico” rinnovato con nuove strade e relativo consumo del suolo, bene ormai raro in una città fortemente urbanizzata, e con una continua riduzione dei parcheggi creando non pochi problemi alla cittadinanza, ne sono un esempio I due interventi citati nella domanda , interventi non previsti nel piano stesso a cui si aggiunge un approccio ideologico e poco pragmatico riguardo alla realtà morfologica della città.

3. Quest’anno il tema più caldo è stato la sicurezza: dalle risse ai borseggi, dal servizio di Striscia la notizia al comitato per la sicurezza. Cosa serve alla città e ai saronnesi?

Sicurezza: certamente non ha aiutato e non aiuterà nella sua soluzione la posizione assunta da chi dovrebbe governare i processi su un tema così complesso, negando il problema e affermando che è solo una questione di percezione da parte dei cittadini . Il Sindaco ha degli strumenti a disposizione, ad esempio può emettere ordinanze specifiche che affiancano l’operato delle forze dell’ordine , potrebbe sembrare una cosa da poco ma sarebbe un segnale di vicinanza ai cittadini. Oggi la vera soluzione al problema sicurezza sarebbe il totale contrasto allo spaccio di stupefacenti, colpendo non solo chi spaccia ma anche chi ne fa’ uso , d’altronde finché ci sarà una forte domanda esisterà sempre un ‘offerta sempre maggiore e differenziata di sostanze .

4. L’attrattività: è sicuramente una delle parole più usate nel dibattito cittadino: parlando di eventi, di commercio ma anche di cultura e di investimenti… come sta andando?

Saronno in questi anni ha cessato di erogare servizi destinati a tutto il comprensorio saronnese, di conseguenza non ha più il suo ruolo di riferimento verso i comuni vicini anche a livello commerciale. Con il proliferare dei centri commerciali di media/ grande distribuzione sono venute meno le condizioni di attrattivita’ verso una Saronno centrica . Saronno ha la fortuna di avere uno snodo ferroviario importante, ma purtroppo poco valorizzato .

5. Novità di questo 2024 i toni sempre più aspri del confronto politico: dalle accuse di mancanza di trasparenza alla maggioranza a quella di polemiche sterili all’opposizione fino alla mancata collaborazione sulla mozione per la sicurezza e il consiglio comunale disertato dalle opposizioni. Clima da campagna elettorale che si avvicina? Stanchezza e nervosismo di uno scenario politico con problemi strutturali su entrambi i fronti? Come valuti la situazione?

Con una maggioranza “risicata” e senza una visione risulta difficile governare, invece per la minoranza la difficoltà sta nella mancanza di poter svolgere appieno le proprie prerogative, problema derivante dalla non convocazione, o convocate il giorno prima del consiglio comunale, le commissioni, luogo di confronto e dialogo delle istituzioni, ovviamente questo non aiuta e crea tensioni e nervosismo che non fanno bene alle istituzioni stesse e alla democrazia.

6. Il progetto dell’ex Isotta, la querelle per lo stadio comunale e i cantieri aperti sono stati i temi caldi dell’estate saronnesi. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Per quanto riguarda i lavori “infiniti” allo stadio la questione è relativa alla sua gestione, con più attività concentrate in un unico spazio che rende difficoltoso il suo utilizzo da parte delle società sportive presenti. Occorre una programmazione e pianificazione concordata tra gli utilizzatori dell’impianto e l’amministrazione, senza imposizioni ideologiche ne’ agevolazioni solo per alcune realtà a discapito di altre . Per l’intervento immobiliare sull’ ex Isotta il vero assente sin dall’inizio di questo lungo e complesso percorso è stata la parte pubblica, che ancora oggi non si è espressa sul progetto depositato dalla proprietà privata, e non ha comunicato alla cittadinanza quale siano gli interventi pubblici sulle aree di sua competenza. Questa lacuna lascia campo in fase progettuale al privato, attendiamo pertanto che gia’ a settembre venga comunicato e reso pubblico a tutti come vuole agire l’amministrazione su questo comparto, che ridisegnera’ l’assetto cittadino e metterà le basi per una nuova Saronno proiettata verso il futuro.

Troverete tutti i contributi qui

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti