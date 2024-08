ROVELLASCA – “La Popillia japonica, o scarabo giapponese, è un insetto verde metallico con elitre color bronzo ramato. Questo insetto può essere una minaccia per le piante: gli adulti sono attivi da giugno a settembre, possono causare significativi danni, da foglie scheletrizzate a profonde erosioni su fiori e frutti, le larve possono danneggiare i tappeti erbosi”. A parlare il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, con riferimento alla forte presenza di questi insetti anche nella bassa comasca.

Prosegue Zauli: “L’invito è as informarsi le attività messe in campo da Regione Lombardia per contrastare la sua diffusione. Il ServiziofFitosanitario Regione Lombardia sta monitorando il territorio e la situazione è al momento sotto controllo nelle aree infestate, in cui la presenza è conclamata da tempo. Se individui l’insetto nelle aree indenni, in cui non è ancora mai stato ritrovato, puoi inviare una segnalazione via email o tramite l’app