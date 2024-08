Cronaca

LIMBIATE – I mezzi dei vigili del fuoco, autopompe ma anche autoscale sono arrivati da Desio, Bovisio Masciago, Carate Brianza e Seregno per spegnere l’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Limbiate.

Le fiamme sono scoppiate in un appartamento di via Corelli nel quartiere Villaggio del Sole. Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio ma la mobilitazione per domare le fiamme spente nelle prime ore della serata è stata decisamente importante. Mobilitati, dalla centrale operativa di Areu, anche i soccorsi sanitari. Erano presenti infatti un’ambulanza della Croce Viola di Cesate, una della Croce Bianca di Cesano Maderno e due auto mediche. Al momento risulta che sia stata soccorsa una persona vittima di un malore. Non risultano feriti o intossicati tra i vigili del fuoco.

Come detto sono in corso gli accertamenti, realizzati con i carabinieri competenti per il territorio arrivati sul posto, per risalire alle cause dell’incendio.

(foto archivio)

