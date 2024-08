news

Le meme coin a grande capitalizzazione stanno affrontando una notevole pressione di vendita mentre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente si riaccendono.

Nonostante l’esito piuttosto positivo dell’ultimo vertice del FOMC negli USA (si tratta del Comitato federale del mercato aperto, FOMC, un organismo della Federal Reserve incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti e ne è il principale strumento di politica monetaria), la capitalizzazione di mercato delle meme coin è scesa del 5%, secondo i dati di CoinGecko.

Dogwifhat ha subito il peggior calo tra le principali meme coin, correggendosi di oltre il 12% nelle ultime 24 ore. Anche Pepe e Bonk si stanno avvicinando a perdite a due cifre oggi.

Gli investitori sembrano orientarsi verso gemme-crypto a bassa capitalizzazione, con nuove meme coin particolarmente richieste. Token come PlayDoge e Pepe Unchained hanno già raccolto cifre impressionanti nelle loro fasi di prevendita.

Le meme coin più popolari crollano mentre le tensioni divampano di nuovo in Medio Oriente

La minaccia di una guerra globale in Medio Oriente è emersa come un ostacolo importante per il mercato delle criptovalute.

Dopo l’assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, si prevede che l’Iran avvierà un’offensiva totale contro Israele nelle prossime ore.

Anche altre nazioni del Medio Oriente come Yemen, Turchia e Qatar hanno condannato le azioni israeliane, minacciando di unirsi alla guerra.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno confermato che avrebbero aiutato Israele a difendersi da eventuali attacchi di ritorsione, persino schierando 12 navi da guerra in Medio Oriente.

Non sorprende che i prezzi delle criptovalute e delle azioni stiano subendo un duro colpo, con il valore di Bitcoin che oggi è sceso anche sotto quota $ 64.000.

Le principali meme coin potrebbero affrontare un lungo periodo di declino poiché scendono al di sotto dei livelli di supporto cruciali. Ad esempio, gli esperti sottolineano che Dogwifhat ha bloccato una divergenza ribassista dalla sua media mobile semplice a 99 giorni, che potrebbe spingerla verso i minimi di giugno di $ 1,60.

La principale meme coin su Solana è attualmente a $ 1,96, il che indica che potrebbe vedere un altro calo del 18% nei prossimi giorni.

Nel frattempo, gli esperti del settore sono ribassisti su Pepe, che oggi è già in calo dell’8%.

Le nuove meme coin possono essere un investimento migliore?

Le meme coin a grande capitalizzazione potrebbero vedere un lungo periodo di declino. Al contrario, i nuovi meme token mostrano una scarsa correlazione con il sentiment di mercato, a causa della loro bassa capitalizzazione.

Ad esempio, una nuova meme coin, PlayDoge (PLAY), è molto richiesta dagli investitori, avendo già raccolto quasi 6 milioni di $ nella sua prevendita.

Meme e GameFi sono due dei settori più richiesti durante questo mercato rialzista e la combinazione di entrambi di PlayDoge ha sicuramente impressionato gli investitori, così come la pletora di ricompense in serbo.

Ad esempio, i giocatori possono guadagnare criptovalute gratuite tramite il gioco P2E in stile Tamagotchi di PlayDoge. Inoltre, i possessori di PLAY possono mettere in staking le loro coin e guadagnare ricompense, sia su Ethereum che su BNB Smart Chain.

Grazie alla forte domanda iniziale e alle entusiasmanti utility, gli esperti ritengono che PLAY potrebbe offrire rendimenti fino a 100 volte superiori dopo il lancio.

Allo stesso modo, gli esperti sono ottimisti su Pepe Unchained (PEPU), una nuova meme coin a tema rana che viene pubblicizzata come rivale di Pepe.

Pepe Unchained sta lanciando la sua chain Layer-2, con l’obiettivo di offrire bassi costi di negoziazione e alte ricompense di staking. Questa potrebbe essere la formula perfetta per attrarre investimenti al dettaglio in questa nuova meme coin, qualcosa che la maggior parte delle meme coin di Ethereum non riesce a fare.

Similmente a PlayDoge, gli analisti ritengono che PEPU potrebbe vedere una crescita da 50 a 100 volte dopo la sua IEO.