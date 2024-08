Cronaca

SARONNO – Ha suscitato molta indignazione in città il furto di cui è stata vittima una saronnese nel pomeriggio di mercoledì nel cuore di Saronno. Erano da poco passate le 17 e la donna stava camminando in piazza Libertà. Ad un tratto è sbucato uno sconosciuto che le ha strappato la collana. Per la saronnese nessuna conseguenza a parte l’amarezza dell’accaduto e il fastidio intorno al collo dove è stato strappato il gioiello. Nella collana la vittima aveva anche la fede del marito presa dal ladro.

La donna, doppiamente amareggiata per la perdita, ha subito sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di via Manzoni. E’ solo l’ultimo episodio di questi furti con strappo che hanno fatto, nel mese di luglio, diverse vittime. Noto quanto accaduto durante la Notte bianca quando è stata strappata al collana ad un anziano e quanto accaduto una settimana dopo ad un 19enne circondato da ragazzi che gli hanno rubato il gioiello che aveva al collo.

(foto Stefano Bergamini)

