Cresce l’hype in questa estate rovente per le meme coin. Questo nuovo progetto divertente e accattivante approfitta dell’entusiasmo legato ai giochi olimpici di Parigi 2024, che catalizzerà l’attenzione dei media, di tutti gli sportivi e dei semplici appassionati fino alla chiusura dei giochi paralimpici, per poi essere lanciato sul DEX il 10 settembre.

Il punto di forza del progetto è la gamificazione della prevendita, che ha immediatamente attirato gli appassionati del genere. Gli investitori possono infatti giocare fin da subito potendo scegliere tra 5 meme legati a 5 paesi diversi.

Acquistando token $MGMES (attualmente a un prezzo di $0.0091) è possibile scegliere il proprio concorrente fra cinque disponibili che correrà i 169 metri. Se il proprio atleta vince il suo evento in The Meme Games, si potrà guadagnare un bonus del 25% sull’acquisto dei token. La cosa più interessante è che si può giocare ripetutamente anche cambiando il proprio giocatore, aumentando quindi probabilisticamente le possibilità di vincita.

Anche The Meme Games permette di mettere i propri token in stake con un APY del 704% con 13 milioni e 400 mila token già messi in staking. Lo staking di Meme Games è disponibile su Ethereum. I premi $MGMES vengono emessi a una velocità di 38,5 $MGMES per blocco ETH e saranno erogati in 2 anni.

Come accennato prima l’entusiasmo per il progetto è avallato anche dai crypto influencer più famosi. Nel video ad esempio l’opinione di Davide Carnevalini di Crypto Curiosi:

The Meme Games punta a diventare una pietra miliare della cultura delle monete meme, facendo delle ricompense alla community e del brivido della competizione, la sua forza. I personaggi meme da poter scegliere per gareggiare e guadagnare sono Dogecoin, Pepe, DogWifhat, Brett e Turbo. Ogni personaggio è abbinato ad un paese, USA, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia. Vincere nei giochi meme porta a guadagnare il 25% in più di token $MGMES rispetto a quelli già acquistati.

Come acquistare $MGMES

Per acquistare token $MGMES è sufficiente visitare il sito ufficiale e collegarsi al widget di prevendita. Più token si acquistano più è alta la probabilità di vincita. Subito dopo si può selezionare il proprio atleta Meme. Le vittorie sono assegnate tramite un meccanismo random, quindi ogni atleta ha le medesime possibilità di vittoria.

La gamification è un’ulteriore modo per incrementare il coinvolgimento della community, sfruttando l’elemento della competizione e delle ricompense. Il prezzo attuale del token è $0,00915. The Meme Games è aperto a tutti i meme, le nazioni e le principali valute. Collegato un Wallet (Metamask o Best Wallet ad esempio) si può acquistare con ETH, BNB, USDT o carta bancaria.

Si può acquistare direttamente all’interno di questi wallet, o connettersi a un exchange decentralizzato (DEX) come Uniswap e scambiare token, oppure inviare fondi da un altro portafoglio o da un exchange centralizzato (CEX) come Coinbase. Dal Widget si può cliccare su “Compra ora” per collegare il proprio portafoglio al sito. Ciò consentirà di acquistare gettoni prima di scegliere il proprio atleta.

STACKING

Oltre che con l’appassionante aspetto del gioco, i titolari dei token $MGMES possono guadagnare attraverso le ricompense passive dello staking. L’APY offerto attualmente dal progetto è del 704%. Lo staking di Meme Games è disponibile su Ethereum. Chiaramente i primi staker godono di ricompense più alte.

TOKENOMICS&ROADMAP

$MGMES punta ad essere il token ufficiale dei giochi olimpici. La sua tokenomica è progettata per massimizzare le ricompense per gli investitori. La fornitura totale è di 2,023 miliardi di token, con il 38% dedicato alla prevendita, il 10% alle ricompense per lo staking e un altro 9% per i premi per le giocate. Gli incentivi per la comunità e la fornitura di liquidità del 10% puntano a garantire la fattibilità del progetto.

La Roadmap del progetto prevede tre fasi. La prima è costituita dalle fasi di ideazione del progetto e la creazione del whitepaper, dallo sviluppo del token e dall’ideazione dei bonus. In questa fase è previsto il primo lancio del sito web e dei canali social su X e Telegram (39000 iscritti).

La seconda fase è quella del lancio della prevendita e dello sviluppo della comunità che il meccanismo di gaming aiuta a fidelizzare.

La fase finale coinciderà con la cerimonia di chiusura dei giochi paralimpici, con il lancio dei token sui DEX e l’ingresso gigli elenchi di Coinmarketcap e CoinGecko

Conclusione

The Meme Games rappresenta una meme coin innovativa che si differenza dalle altre X grazie all’introduzione della gamification nella fase di prevendita. Strettamente legato ad un evento globale e capace di cogliere il sentiment del momento, è un progetto che potrebbe performare molto bene. Secondo gli esperti più moderati, $MGMES potrebbe arrivare a $0,019 entro la fine del 2024, il che vorrebbe dire un guadagno del 110x.

