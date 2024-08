ilSaronnese

UBOLDO – L’estate è un periodo difficile per i rifugi e i canili: l’emergenza caldo, ma anche il calo delle donazioni. Per questo il canile rifugio di Uboldo, “Una luce fuori dal lager” ha lanciato un appello per aiutare i cani ospiti nei loro spazi.

“Agosto è un mese particolarmente difficile – così inizia il messaggio dell’associazione – per chi si occupa quotidianamente di animali . Gli eventi, le cene di beneficenza, i banchetti, le raccolte alimentari ovviamente sono ferme. Le città sono deserte e le persone in ferie o staccano la spina. Noi non possiamo permetterci di andare in ferie, non possiamo mollare perché abbiamo delle vite, in particolare 74 cani, a cui provvedere: far uscire, pulire i box, terapie, erogazione pasti, e questo tutti i giorni 365 giorni all’anno. Siamo responsabili del loro benessere, della loro felicità e serenità, della loro vita.”

“Anche da lontano o se siete in ferie – continuano – potete fare un piccolo gesto di solidarietà e d’ affetto nei loro confronti, che è vero ora sono salvi, ma nella loro vita ne hanno passare tante, tolti da sofferenza, persone cattive e canili lager. Tutti i giorno dobbiamo assicurare loro cure, cibo, uscite, pulizia. Potete aiutare il nostro rifugio e i nostri cani inviando cibo umido (scatolette) biscotti, materiale di consumo quotidiano per le pulizie, al seguente indirizzo: Associazione Una Luce Fuori Dal Lager, canile rifugio, via Caduti della liberazione 123 Uboldo (va). 21040. Oppure è possibile effettuare una donazione: all’associazione Una Luce Fuori Dal Lager, iban IT 16 V 08374 33260 0000 12450547.”