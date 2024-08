Eventi

UBOLDO – Non ci sarà da aspettare ancora molto per la tradizionale “Festa di Uboldo“, quest’anno in programma da venerdì 13 a domenica 15 settembre.

Tantissime le attività che intratterranno il paese in una tre giorni davvero intesa: ci sarà una giornata interamente dedicata alla patata uboldese (prodotto tipico dei contadini della zona), vendita di prodotti gastronomici e vini ed esposizioni di auto e moto d’epoca. In programma anche due differenti concorsi, entrambi legati al mondo artistico e creativo: “La campana dell’Arte“, concorso di pittura il cui montepremi ammonta a 5000 euro, e “Scatti d’Autore“, concorso fotografico con un primo premio di 500 euro.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti