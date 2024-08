Durante periodi come quelli di crollo del mercato, i trader si lasciano prendere dal panico e vendono: ecco perché Bitcoin ed Ethereum scendono e con loro gli altri asset. Nonostante questo, le bale crypto, ovvero i maggiori detentori, non si lasciano scoraggiare: in particolare, una di queste ha acquistato nelle ultime 43 ore ben 283.015 BTC.

Inoltre, secondo l’analisi fatta dal trader CryptoCon, Bitcoin è pronto per riprendere il suo trend rialzista: intanto la prevendita di 99BTC, un token BRC-20, sta per terminare, dopo aver superato $2,5 milioni.

La riunione del FOMC è la ragione principale di questo crollo del mercato: il Federal Open Market Committee (FOMC) è il ramo della Federal Reserve che decide la politica monetaria. I loro incontri possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari, comprese le criptovalute.

C’è però un altro gruppo di trader che è alla ricerca di opportunità da cogliere con il buy the dip: SpotOnChain ha riferito che una balena crypto, identificata come 0x25e, ha effettuato acquisti significativi nelle ultime 43 ore. La balena ha infatti comprato 97,75 BTC utilizzando 6,286 milioni di USDT a un prezzo medio di 64.306 dollari in soli 10 minuti.

In totale, la balena ha acquisito 283.015 BTC utilizzando 18.586 milioni di USDT a un prezzo medio di $ 65.671 nelle ultime 43 ore. L’indirizzo del portafoglio associato a queste transazioni è 0x25eaca255f37ec7f722a9f005c85a4542cab157b.

Fonte: SpotOnChain

Vale la pena notare che il prezzo di (W)BTC è sceso del 2,65% nelle ultime 24 ore. Nonostante ciò, Whale 0x25e ha acquistato 283.015 WBTC, equivalenti a 18,6 milioni di dollari, solo negli ultimi due giorni.

Quando le balene accumulano durante un calo, questo può essere visto come un voto di fiducia nel potenziale a lungo termine di Bitcoin. Questo comportamento potrebbe incoraggiare altri investitori a seguire l’esempio, contribuendo potenzialmente a stabilizzare i prezzi o addirittura a invertire la tendenza al ribasso.

Il mercato delle criptovalute potrebbe essere sul punto di cambiare, secondo un’analisi di CryptoCon: l’analista ha condiviso degli approfondimenti su X, che prevedono l’inizio di un nuovo mercato rialzista di Bitcoin.

Inoltre, CryptoCon ha reso noto che i collegamenti del mercato rialzista di Bitcoin al mercato ribassista dell’oro mostrano che presto potrebbe esserci un boom dei prezzi di BTC. Nel grafico di CryptoCon, la connessione tra i mercati Bitcoin e l’oro è stata mostrata in dettaglio.

Secondo il suo grafico, il 2013, 2017 e 2021 sono stati periodi importanti per le corse rialziste di Bitcoin poiché coincidevano con momenti ribassisti dell’oro.

