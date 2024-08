iltra2

TRADATE -Un inedito, per composizione, girone di Prima categoria, quello con molte squadre locali e che costituisce un mix fra formazioni del varesotto e del vicino altomilanese, e c’è pure un po’ di comasco. Queste le scelte della federazione in vista della stagione 2024-2025, scelte che sono state comunicate questo pomeriggio. Per il neonato Fc Tradate Abbiate (nato dalla fusione fra Nuova Abbiate e Tradate), che non nasconde le proprie ambizioni, si profilano una serie di sfide del tutto nuove.

Questa la composizione del girone:

– Amici Dello Sport

– Arsaghese

– Cantello Belfortese

– Fc Tradate

– Folgore Legnano

– Gallarate Calcio

– Gorla Minore

– Marnatese

– Marnate Gorla Calcio

– Osl Calcio Garbagnate

– San Michele Calcio

– Sommese 1920

– Union Villa Cassano

– Valceresio Audax

– Antoniana

– Franco Sport

– Faloppiese Olgiate

– Ronago.

