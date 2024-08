Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Non si fermano gli acquisti della Caronnese che durante questa sessione di calcio mercato riesce a portare a Caronno Pertusella anche Davide De Angelis, il classe 2006 nato a Paderno Dugnano ma cresciuto calcisticamente nelle ultime stagioni nella Primavera del Lecco.

Il classe 2006 Davide De Angelis approda, dunque, nel centrocampo rossoblu dopo numerose stagioni nel Bresso e nel Lecco dove è riuscito a farsi notare per la sua grinta in campo. Poco dopo l’approdo a Caronno, si è subito espresso ai microfoni della Caronnese presentandosi ed evidenziando le sue caratteristiche sportive e le sue aspettative sul futuro.

Le sue parole: “Sono cresciuto nel Bresso, poi dall’Under 16 sono entrato nel Lecco, con cui ho giocato anche in Primavera. Avevo diverse altre proposte ma il progetto e la storia della Caronnese mi hanno convinto ad accettare questa proposta. Ho parlato con il Mister, ci siamo sentiti per telefono. Ho capito che è una splendida persona e spero di ripagare la sua fiducia. Sono a disposizione sia sua che della società: darò il massimo”. Continua De Angelis: “Sono un centrocampista di rottura e impostazione: entrare cattivo e far ripartire la squadra in verticale è la mia qualità numero uno. Anche per via della mia struttura fisica. Il mio riferimento? Rodri, miglior giocatore dell’ultimo europeo e cardine della Spagna campione”. Infine, conclude: ““L’anno scorso sentivo molto la competizione. Quest’anno sono consapevole di inserirmi in un reparto in cui ci sarà tanta concorrenza, ma voglio vivere questa esperienza anche come esame per crescere, imparare da chi è più grande di me e poi guadagnarmi la fiducia della squadra e del mister”.

(foto da Sc Caronnese)