SARONNO – “La solidarietà non va in vacanza, ma si rallentano i ritmi per il necessario riposo”, così Casa di Marta annuncia la sospensione dei servizi per la pausa estiva. Dopo un anno di profondo impegno e solidarietà, la fondazione ha pubblicato il calendario della pausa estiva delle attività sulla propria pagina Facebook.

Qui di seguito l’elenco dei servizi, con i rispettivi periodi di pausa:

mensa: da 4 agosto a 25 agosto

da 4 agosto a 25 agosto emporio: da 10 agosto a 21 agosto

da 10 agosto a 21 agosto san Vincenzo: da 12 agosto a 25 agosto

da 12 agosto a 25 agosto Rete Rosa; 16 agosto

16 agosto consultorio: da 9 agosto a 1 settembre

da 9 agosto a 1 settembre biblioteca: da 1 agosto a 1 settembre

da 1 agosto a 1 settembre distribuzione abiti: da 1 agosto a 1 settembre

da 1 agosto a 1 settembre sportello badanti: da 13 agosto a 22 agosto

da 13 agosto a 22 agosto lilt: da 1 agosto a 1 settembre

da 1 agosto a 1 settembre Avulss segreteria: 16 agosto

16 agosto aiuto allo studio: iscrizioni da settembre

iscrizioni da settembre #iodono: da 1 agosto a 1 settembre

