CERIANO LAGHETTO – Un kit per la prima infanzia per tutti i neogenitori cerianesi. E’ questo il regalo dell’Amministrazione cerianese, consegnato martedì 30 luglio, dal sindaco Massimiliano Occa e l’assessore all’Infanzia Francesca Sulis ai genitori dei bimbi nati nei mesi di maggio e giugno: si tratta di un pacco dono contenente un kit di prodotti per la prima infanzia, un bavaglino personalizzato e una pratica guida ai servizi per l’infanzia.

“Un grande benvenuto nella nostra comunità ai piccoli Tommaso, Diana, Bianca, Amir, Tommaso e Rania”, così commenta l’amministrazione sulla propria pagina Facebook.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Ceriano Laghetto: il sindaco, l’assessore e i bimbi cerianesi nati a maggio e giugno con i genitori)

