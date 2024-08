Città

SARONNO – E’ Angelo Leva segretario politico di “Con Saronno Lista Civica di Centro – L’Italia c’è”

il protagonista di oggi di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2024 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Plauso:

A. i numerosi cantieri aperti sintomo di vitalità e trasformazione per dare nuovi e migliori servizi

B. Il tempo di durata breve dei cantieri segno di rispetto a fronte di Tempi enormi della burocrazia

A settembre:

A. Rapporti difficoltosi con la regione Lombardia su temi importanti come l’ospedale, bisogna trovare una nuova strategia

B. L’attuazione lenta di progetti già pronti, come pgtu e raccolta rifiuti, a causa di intoppi burocratici.

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come il nuovo Pgtu, ma anche i primi provvedimenti del progetto smart parking da piazza Repubblica a via Parini. Come vedi la situazione?

C’è stato parecchio studio su ogni provvedimento. Bisogna avere pazienza ma saranno straordinari sia i risultati singoli che il loro assieme. Le piazze sono state progettate per essere luogo di incontro e di vivibilità degli spazi cittadini. Lo studio di viabilità è voluto per creare il giusto equilibrio tra le esigenze dei cittadini e del commercio e la sicurezza e la salute dei residenti.

3. Quest’anno il tema più caldo è stato la sicurezza: dalle risse ai borseggi, dal servizio di Striscia la notizia al comitato per la sicurezza. Cosa serve alla città e ai saronnesi?

Se nel confronto con la situazione di sicurezza con le altre città della provincia e delle province circostanti i problemi di sicurezza sono gli stessi allora è un male comune. Non è un mezzo gaudio tanto è vero che lo sforzo per garantire la sicurezza si vede con l’aumento dei presìdi delle forze di polizia.

Adesso occorre che il Governo centrale si sbrighi a mandare la Polizia Ferroviaria nelle nostre stazioni, come richiesto con energia dal Sindaco e dal Consiglio Comunale (con il voto incredibilmente contrario dell’opposizione): senza lo Stato, i Comuni possono fare ben poco per la sicurezza.

4. L’attrattività: è sicuramente una delle parole più usate nel dibattito cittadino: parlando di eventi, di commercio ma anche di cultura e di investimenti… come sta andando?

L’attrattività di Saronno è storica e permanente. Per la cultura, per i servizi, per essere al centro della confluenza di quattro province, per il suo sistema scolastico con un’offerta formativa completa. D’altra parte questa attrattività è confermata dalla forte richiesta di nuove residenze.

5. Novità di questo 2024 i toni sempre più aspri del confronto politico: dalle accuse di mancanza di trasparenza alla maggioranza a quella di polemiche sterili all’opposizione fino alla mancata collaborazione sulla mozione per la sicurezza e il consiglio comunale disertato dalle opposizioni. Clima da campagna elettorale che si avvicina? Stanchezza e nervosismo di uno scenario politico con problemi strutturali su entrambi i fronti? Come valuti la situazione?

Un centrodestra che governa lo Stato e la Regione e non governa Saronno per motivi che tutti conoscono non è ancora stato digerito da alcuni che quindi vivono in una eterna campagna elettorale. Un centrosinistra che lavora parecchio ma che non comunica in maniera adeguata i risultati raggiunti rischia di soccombere di fronte ai politici di mestiere. Bisogna guardare alla fine dei cinque anni per decidere chi votare.

Il nostro Capogruppo Pierluigi Gilli spinge ad andare oltre le polemiche, troppo facili e banali, affinché tutta la classe politica saronnese si concentri realisticamente sulla soluzione dei problemi.

6. Il progetto dell’ex Isotta, la querelle per lo stadio comunale e i cantieri aperti sono stati i temi caldi dell’estate saronnesi. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Tutti vogliamo la riqualificazione dell’area ex Isotta e uno stadio bello, adeguato e funzionale. Ma non a costo di passare sopra alla legge, alle responsabilità che la legge conferisce al consiglio comunale votato da tutti i cittadini, alle competenze dei tecnici comunali responsabili della applicazione della legge.

