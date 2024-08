Comasina

CESANO MADERNO – Nel mese di luglio l’attività di controllo stradale svolta dal corpo di polizia locale di Cesano Maderno ha portato ad importanti risultati sul piano della prevenzione e della repressione dei comportamenti alla guida considerati tra i più pericolosi e, purtroppo, in aumento su scala nazionale.

Sono stati tre i conducenti colti alla guida in stato di grave ebbrezza alcolica: due dei quali hanno provocato incidenti, dalle conseguenze fortunatamente non gravi. Una giovane donna, classe 1994, è stata trovata alla guida con un tasso alcolemico di 1,2 g/l. Fermata durante un posto di controllo, ha manifestato i sintoni della guida in stato di ebbrezza, confermati, in seguito, dalle misurazioni strumentali effettuate.

Ha causato un incidente stradale, invece, un uomo del 1979, risultato positivo sia all’alcol (1,49 g/l) che a sostanze stupefacenti (cannabinoidi) che, all’intersezione tra via Nazionale dei Giovi e la Tangenziale Sud, a causa dello stato di alterazione, ha attraversato in pieno la rotatoria andando a terminare la sua corsa contro un incolpevole veicolo in transito dalla parte opposta.

Un terzo uomo, classe 1969, è risultato positivo all’alcol con un tasso di 3,33 g/l, quasi sei volte

superiore al limite consentito; anch’egli rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui perdeva il controllo del proprio veicolo, fortunatamente senza coinvolgere altre persone o veicoli.

Tutti e tre i conducenti sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza: per loro si profilano pesanti sanzioni penali nella forma della ammenda e lunghe sospensioni della patente. Chi abbia provocato incidenti stradali guidando in stato di ebrezza è passibile anche della revoca della patente stessa.

