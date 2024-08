Città

SARONNO – Strappano collana dal collo di una saronnese in piazza Libertà.

Nel costruire la rosa per la stagione 2024-2025 il Fbc Saronno (Eccellenza) sta pensando anche ai giovani, ed alcuni di quelli più promettenti è riuscito ad accaparrarseli. E’ il caso del portiere Amelio Sadiku, del quale si parla già tanto e bene da qualche annetto. Benchè sia giovanissimo, è classe 2007.

I mezzi dei vigili del fuoco, autopompe ma anche autoscale sono arrivati da Desio, Bovisio Masciago, Carate Brianza e Seregno per spegnere l’incendio scoppiato a Limbiate. Le fiamme sono scoppiate in un appartamento di via Corelli nel quartiere Villaggio del Sole.

Momenti di apprensione ieri pomeriggio a Cogliate, per un incidente avvenuto in via De Gasperi alle 16.30. I cittadini che hanno contattato il 118, il numero delle emergenze, hanno riferito di una caduta dalla bicicletta, da parte di un bimbo di soli 4 anni.

