Cronaca

ORIGGIO – Praticamente non passa giorno senza che si verifichi almeno un incidente con ferite nel tratto autostradale di “connessione” fra la A9 e la A8, all’altezza di Origgio. L’ultimo episodio nel pomeriggio dell’altro giorno, alle 18, in A8 e direzione nord. Per il ribaltamento di una automobile due giovani hanno avuto bisogno di cure mediche, un ragazzo di 20 anni ed una ragazza della stessa età.

Sul posto oltre alla polizia stradale sono intervenuti i vigili del fuoco, l’auto-infermieristica e l’ambulanza: i feriti, che hanno riportato comunque solo lievi contusioni, sono stati poi visitati e medicati all’ospedale di Legnano.

Da quantificare i danni materiali e da chiarire con precisione la dinamica del sinistro, al riguardo gli agenti della polstrada hanno eseguito tutti i rilievi.

(foto archivio)

05082024