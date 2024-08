news

L’hype sulle meme coin si conferma più vivo che mai. Questa repentina ripresa è stata sì trainata da quella di Bitcoin, ma anche dall’entusiasmo che i progetti meme, soprattutto quelli che hanno introdotto un’utility come i Game play, sono capaci di suscitare tra gli appassionati. PlayDoge (PLAY) sta guadagnando terreno con la sua ICO e si sta avvicinando al traguardo dei 6 milioni di dollari. PlayDoge può definirsi unica nel suo genere perché porta con sé l’innovazione del GameFi e del Play to Earn con un fascino nostalgico che rimanda agli anni ‘90 e più precisamente al gioco che divenne una vera mania e che oggi è un vero cult: il Tamagotchi.

Oltre 82 milioni di unità dei dispositivi Tamagotchi originali sono stati venduti globalmente dal 1996, dimostrando l’ampia attrattiva dei giochi con animali domestici virtuali. Il Tamagotchi è diventato un’icona culturale, simboleggiando un fascino globale per la compagnia digitale. Le conseguenze erano elevate; se non curato adeguatamente, l’animale domestico sarebbe morto, costringendo il giocatore a ricominciare da capo.

Oggi il Tamagotchi si trasforma e viene integrato nel Web3.

Gli investitori/giocatori possono guadagnare token $PLAY curando il proprio animaletto digitale, presentato nella vecchia grafica 2d a 8 bit, nutrendolo, addestrandolo ai mini giochi e coccolandolo.

Il carattere nostalgico del progetto ha affascinato molti, i canali X e Telegram di PlayDoge contano un vasto seguito, con oltre 6400 follower per il primo e 11.200 iscritti al canale per il secondo. Come fa notare Felice Grimaudo sul suo seguitissimo canale Movimento Crypto, PlayDoge trasporta il fenomeno degli animaletti virtuali nel XXI secolo, con grafica in pixel ma ad alta definizione, controlli touch screen, integrazione con la blockchain e interazione diretta con l’animaletto domestico.

In pratica PlayDoge offre decine di mini giochi attraverso i quali i giocatori guadagnano ricompense in token $PLAY direttamente nel proprio wallet.

Una tokenomica che mette al centro la comunità

Una delle caratteristiche peculiari di PlayDoge è il fatto che nel suo progetto alla prevendita siano dedicati la metà della fornitura totale di token.

Un 12% è invece dedicato alle ricompense di staking. Al momento lo staking offre l’81% di APY e sono oltre 231 milioni i token messi già in stake. La distribuzione delle ricompense in token PlayDoge avverrà a una velocità di 17.88 $PLAY per blocco Ethereum (ETH) e sarà distribuita nel corso di 3 anni.

Lo staking diventa quindi un altro modo di guadagnare dal token $Play, dopo il valore di claim al lancio e il play to earn.

Il 6,5% è riservato alle ricompense per la community e il 10,5% al marketing per permettere al progetto di crescere e affermarsi nel tempo e la stessa percentuale è destinata ai fondi del progetto. Infine l’11,5% è destinato al pool di liquidità. L’attuale prezzo del token aumenterà nei prossimi giorni.

Come comprare $PLA

$PLAY può essere un ottimo strumento per diversificare il proprio portafoglio cripto. Il seguito che avrà il progetto è molto promettente, se si considera la “dipendenza” che il gioco in sé crea per gli utenti, che hanno un ruolo attivo nello sviluppo del progetto e nella durata dello stesso.

Per acquistare token $PLAY, dopo aver connesso il proprio wallet come ad esempio Metamask, bisognerà scegliere la chain da utilizzare, ETH o BNB. Su entrambe sarà possibile attivare lo staking. Sarà possibile acquistare anche con carta bancaria. Fatto questo sarà sufficiente effettuare un deposito di ETH, USDT o BNB per scambiare token $PLAY. Le valute presenti devono essere sufficienti a coprire i costi di gas fee. Una volta completato l’acquisto il saldo dei token sarà visibile nel widget d’acquisto. I token che non si vogliono mettere in staking, possono essere reclamati una volta che la presale sarà chiusa. La possibilità di fruire il token su BNB Chain in prospettiva può portare ad un lancio su Binance che potrebbe far aumentare sensibilmente il prezzo.

