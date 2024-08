iltra2

GORNATE OLONA – Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause e l’entità dei danni materiali causati dall’incendio scoppiato sabato scorso all’interno di un’azienda agricola situata nella frazione di San Pancrazio. La tempestiva mobilitazione dei pompieri ha conunque consentito di contenere i danni materiali; e non ci sono stati feriti o intossicati per il fumo.

I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti sabato 3 agosto, intorno alle 19.30, con due autopompe e un’autobotte nella struttua, che si trova in via Primo Maggio. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente e prevenire eventuali ulteriori rischi.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco varesini nella struttura che si trova alla periferia di Gornate Olona)

05082024