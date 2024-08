Città

SARONNO – Un’iniziativa solidale di preghiera del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. In occasione del triduo di Sant’Anna patrona delle mamme in attesa dal 24 al 26 luglio nell’edificio di culto saronnese si sono tenuti dei momenti di preghiera con don Massimiliano Bianchi per “pregare per l’alba della vita”. “Un’occasione – spiega il religioso – per pregare in particolare in difesa della vita, per chi ha avuto o sta avendo una gravidanza difficile o per coloro che non riescono ad avere un figlio. Abbiamo raccolto anche le intenzione di preghiera dei fedeli”,

Alle 7 si è tenuta, in tutti i tre giorni, una messa all’altare di Sant’Anna seguita da una preghiera per la vita che nasce. Terminata la celebrazione nel Chiostro si è tenuta una colazione le cui offerte sono state donate al Centro Aiuto alla Vita di Saronno.

