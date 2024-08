Cronaca

SARONNO – Due incidenti a Saronno nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 luglio.

Il primo ha visto coinvolta una donna di 50 anni: mentre percorreva via Parma, la sua auto si sarebbe scontrata in con un’altra vettura, lasciandola ferita. Dopo la chiamata dei soccorsi, avvenuta alle 14.36, la donna è stata trasportata in ospedale dai mezzi di Areu. Sul posto anche le forze dell’ordine per capire la dinamica dei fatti.

Il secondo sinistro è avvenuto pochi minuti dopo: in viale Lombardia, alle 14.39, è arrivata la chiamata al numero d’emergenza per un incidente tra un’automobile e un motociclista. Proprio quest’ultimo, un uomo di 54 anni, ha richiesto l’aiuto dei soccorsi; è stato dunque trasportato in pronto soccorso. Anche in questa circostanza le forze dell’ordine stanno chiarendo la dinamica dei fatti.

