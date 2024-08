Cronaca

SARONNO – Si susseguono gli episodi criminosi in centro città, ma l’ultimo è qualcosa di veramente inedito: nel tardo pomeriggio dell’altro giorno, poco prima delle 20, uno straniero è entrato in un bar di corso Italia, si è aggirato per un po’ e quindi ha arraffato il “porcellino” nel quale c’erano le nance destinate ai camerieri, ed è scappato a gambe levate. Il personale presente ha assistito allibito alla scena, e quando hanno cercato di fermarlo, il ladruncolo si era ormai dileguato, correndo a più non posso.

Difficile stabilire con precisione l’entità della refurtiva, alcune decine di euro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una pattuglia delle forze dell’ordine mentre svolge servizio nel centralissimo corso Italia, nella zona pedonale di Saronno)

05082024