Città

SARONNO – In queste settimane estive ricorre il settimo anniversario della pubblicazione nella messa all’asta dell’ex Isotta Fraschini.

L’articolo di 7 anni fa

Era il giugno 2017 quando dopo la sentenza del Tar che ha fatto cadere il divieto a costruire un centro commerciale era arrivata la notizia della messa all’asta dell’area. E proprio da quella notizia era nata l’idea di Alessandro Merlotti di una sottoscrizione popolare. Non solo nei mesi successivi Merlotti ha seguito tutte le fasi dell’asta andate sempre deserte.

Ma lasciamolo raccontare a lui: “Sono passati sette anni dalla fine di luglio del 2017, quando appresi della notizia riguardante la messa all’asta dell’area ex Isotta Fraschini. Immaginai la possibilità (nonostante le tempistiche molto strette) di organizzare, se non proprio una “raccolta fondi”, simile a un azionariato popolare, almeno un momento di dibattito pubblico, in vista del prevedibile esito della scadenza del 19 settembre 2017 e dei successivi esperimenti d’asta. Nei primi giorni alcuni saronnesi chiesero di partecipare a queste attività, alcuni ricordando le esperienze del 1997 (“Progetto Isotta”), ci fu anche chi cercò di intrufolarsi con fini meno nobili. Seguirono poi le varie scadenze delle aste deserte, qualcuno, meglio di me, potrà raccontare l’attività di quegli anni”.

E non manca un pensiero sulla situazione attuale: “Il progetto attuale? Non sono sufficientemente sereno per dare un giudizio obiettivo, non ho peraltro esaminato attentamente la proposta, quindi meglio astenersi. Posso valutare positivamente l’esito della vicenda con l’approdo naturale alla procedura del “Programma Integrato di Intervento”, senza scorciatoie in deroga. Ho sempre cercato, durante l’esperienza assessorile, di trattare la questione “Isotta” nel rispetto delle regole per la massimizzazione dell’interesse pubblico”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?