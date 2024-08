Città

SARONNO – E’ partito il conto alla rovescia per la sfida del sale del saronnese Daniele Restelli che dal 24 al 29 agosto tenterà di battere il record di velocità nella categoria MPS-AG.

“Più la data della partenza si avvicina, e più ricevo domande da amici, appassionati e curiosi che stanno seguendo la mia avventura – spiega il saronnese – una delle domande più frequenti che mi rivolgono è: con quale moto si può partecipare a Bonneville?

Come già scritto in precedenza, il mezzo che ho scelto per “scendere sul sale” è una Gilera 50 4V del 1972, a cui sono state apportate numerose modifiche per renderla più veloce e rispettosa dei regolamenti della categoria alla quale sono iscritto e ai requisiti di sicurezza richiesti dall’organizzatore.

E la domanda immediatamente successiva è: ma si può correre con qualsiasi moto? Qui la risposta diventa più complessa, e richiede di elencare qualche numero per spiegare le numerose possibilità offerte dagli organizzatori.

Se si decide di partecipare alla cosiddetta “Speed Week” organizzata da SCTA (ovvero Southern California Timing Association), si può scegliere tra ben 19 cilindrate, che includono i motori elettrici, quelli diesel, a turbina e a vapore. Un range che spazia da 50cc a oltre 3000cc….

Esistono poi diverse variabili, offerte dalla combinazione tra tipo di telaio e caratteristiche del motore, che portano le classi a un numero di ben 100 differenti divisioni.

Se invece decidete di partecipare all’evento patrocinato da AMA (American Motorcycle Association), potete scegliere tra 8 classi per il tipo di telaio, 16 per cilindrata incluso i motori diesel ed elettrici e 24 per tipo di motore.

Se infine volete tentare di battere il record sotto l’egida della FIM (Federation International du Motociclisme) allora le possibilità aumentano ulteriormente, in quanto nella classificazione dei motori si considera anche il frazionamento degli stessi: per cui monocilindrico, bicilindrico e oltre due cilindri.

In buona sostanza, con una simile differenziazione si apre davvero a tutti la possibilità di partecipare: con il Ciao della nonna, così come con una moto da gran premio.

Siete confusi?

Pensate allora che per ogni categoria le varie organizzazioni usano delle sigle specifiche, che ovviamente divergono tra di loro!

Nel mio caso, correrò con le regole AMA nella classe MPS-CG (modificate parzialmente carenate – classic, ovvero con motore prodotto sino al 1982), mentre quando monterò un motore più moderno e performante, la sigla diventa “M-AG” con le regole AMA e I.A1.AI.50CC per FIM.

Sembra difficile ma, una volta in sella, quello che conta è… aprire il gas!

